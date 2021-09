Doch die Scheu vor gierigen Bauch-Blicken scheint in der Familie zu liegen. Denn auch Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice, 33, hält sich mit öffentlichen Auftritten während ihrer Schwangerschaft sehr zurück. Umso mehr hatten sich die Fans gefreut, sie am Wimbledon-Tennisturnier Anfang Juli zum bislang letzten Mal endlich wiederzusehen. Rund zwei Monate nach der offiziellen Baby-Bestätigung konnte man einen Blick auf die schwangere Prinzessin an der Seite ihres Ehemannes Edoardo Mapelli Mozzi, 38, erhaschen. Doch so gross die Freude war, so lang war auch die Zeit, in der es im Anschluss kein neues Bild von Beatrice gab. Doch für den guten Zweck hat sie sich nun kurz vor der Geburt doch noch einmal in die Öffentlichkeit gewagt – und wie!