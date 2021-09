Prinzessin Eugenie sorgt mit Babybauch für Verwirrung

Doch all das gerät bei der Werbung für die Sendung in den Hintergrund. Denn die Fans haben nur Augen für etwas: Eugenies Körpermitte! Unter ihrem floralen Kleid nämlich zeichnet sich offensichtlich ein Babybauch ab – und das sorgt bei den Anhängern für grosse Verwirrung. «Oh mein Gott, schon wieder ein Babybauch! Gratuliere!», fallen sie gleich in Ekstase. Andere können das Ganze noch nicht so recht glauben. «Babybauch???», fragen sie aufgeregt. Und andere äussern ihren Unglauben darüber, dass Eugenie tatsächlich wieder ein Kind erwartet. «Ihr Baby ist erst sieben Monate alt, keine Chance, dass sie wieder schwanger ist – oder? Ich denke, es ist ein unvorteilhafter Winkel und ein After-Baby-Bauch. Sie sieht wunderschön aus!»