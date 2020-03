«Beatrice und Herr Mapelli Mozzi freuen sich sehr auf ihre Heirat, sind sich jedoch gleichermassen der Notwendigkeit bewusst, unter den gegenwärtigen Umständen keine unnötigen Risiken einzugehen», schreibt der Buckingham Palast in einer Mitteilung. Weil man sich der Ratschläge der Regierung sowohl in Bezug auf das Wohlergehen älterer Familienmitglieder als auch in Bezug auf grosse Versammlungen von Menschen bewusst sei, wird der geplante Empfang in den Buckingham Palace Gardens abgesagt.