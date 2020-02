Sie musste lange warten! 134 Tage ist es her, seit Prinzessin Beatrice, 31, und Edoardo Mapelli Mozzi, 35, im September 2019 ihre Verlobung öffentlich machten. Jetzt endlich steht das Datum der Hochzeit fest: Am Freitag gab der Palast bekannt, dass die Trauung am 29. Mai 2020 stattfinden soll – in der Chapel Royal des St. James Palasts in London. Hier wurde Beatrice im Jahr 1988 bereits getauft. Anschliessend richtet die Queen im Garten des Buckingham Palasts einen privaten Empfang aus.