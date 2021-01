Zudem sei sie sehr unsicher darüber gewesen, wer wirklich ernsthaft an ihr interessiert war und wer in ihr bloss die Prinzessin sah. «Es gab viele, die nur mit mir zusammen sein wollten, weil ich eine Prinzessin war», sagt Märtha Louise. Sie sei in dieser Zeit völlig erschöpft und überwältigt gewesen von all dem, was geschah.