«Ich habe unser Leben lang meinen Arm um meinen Bruder gelegt und das kann ich jetzt nicht mehr tun», sagte er demnach. Und weiter: «Wir sind keine Einheit mehr.» William bedauere sehr, dass die Sussexens nun nicht mehr länger Teil des Teams ist. Seine Hoffnung: «Alles, was wir machen können und alles, was ich machen kann, ist zu versuchen, sie zu unterstützen und das Zeiten kommen, in denen wir uns alle einig sind. Ich will, dass jeder im Team spielt.»