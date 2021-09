Schwangere Prinzessin Beatrice soll im Spital sein

In den britischen Medien verbreitet sich eine Meldung, die aufhorchen lässt: Die hochschwangere Prinzessin Beatrice, 33, soll am Freitag ins Spital eingeliefert worden sein, ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi, 38, sei bei ihr. Dies berichtet unter anderem «The Sun». Royal-Experte Robert Jobson schreibt am Sonntag auf Twitter: «Sieht so aus, als stünde die Geburt des zwölften Urenkels der Queen kurz bevor.»