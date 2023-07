So geniessen die Royals 2023 den Sommer

Wie dem Instagrampost zu entnehmen ist, fährt das Kronprinzenpaar mit ihren Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Prinz Sverre Magnus (17) auf ihrer Yacht der norwegischen Küsten entlang. Wie lange noch, bleibt unklar. Bald jedoch stehen grosse Geburtstage an. Am 20. Juli feiert Haakon seinen 50. Geburtstag, am 19. August Mette-Marit. Spätestens am 25. August dürfte deshalb Schluss sein mit Sommerferien – für dann ist eine grosse gemeinsame Geburtstagsfeier des Kronprinzenpaares geplant.