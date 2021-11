Chillige Outfits und normale Ausflüge

So herrlich entspannt ist Victoria von Schweden als Mami

In den Schlabber-Jeans ins Museum? Was im Kreise von Rotblütern zum Normalsten der Welt gehört, ist für Royal-Sprösslinge doch weitaus aussergewöhnlicher. Doch nicht nur beim Freizeitprogramm geht es Kronprinzessin Victoria ganz locker an. Auch sonst stellt die Schwedin immer wieder unter Beweis, wie entspannt sie als Mami ist.