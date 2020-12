Traurige Weihnachten für Märtha Louise und ihre Töchter

Auch zu Weihnachten wendete sich Märtha Louise via Instagram an ihre Follower und gedachte dabei ihrem verstorbenen Ex-Mann. Sie wünsche allen frohe Festtage, schrieb die Schwester von Kronprinz Haakon, 47, und teilte gleichzeitig mit: «Dieses Jahr war die Weihnachtszeit ganz anders, weil Ari, der geliebte Vater meiner Töchter, nicht mehr bei uns ist.» Gemeinsam mit ihren Kindern habe sie sein Leben gefeiert, aber auch geweint, weil er nicht mehr bei ihnen ist und er ihnen so sehr fehlt.