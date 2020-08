Treten Beatrice und Edo Harrys und Meghans Nachfolge an?

An ihre Zeit auf dem im Nottingham Cottage dürften sich Harry und Meghan allerdings immer zurückerinnern. Sie gaben auf dem heimischen Sofa nicht nur ihr erstes Videointerview für die «BBC», sondern auch ihr Ehe-Leben nahm ebenda seinen Anfang. Im November 2017 ging Harry in den eigenen vier Wänden vor Meghan auf die Knie – beim Pouletznacht! «Wir versuchten, ein Poulet zu brutzeln», erinnerte sich Meghan später in dem Interview. Plötzlich sei Harry vor ihr auf die Knie gesunken. «Es war so süss, natürlich und romantisch!» So umwerfend gar, dass Meghan ihren Harry gar nicht erst hatte ausreden lassen. «Ich sagte: ‹Kann ich jetzt Ja sagen?›»