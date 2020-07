Wer ist eigentlich Prinzessin Beatrice’ Mann Edoardo?

Klar, dass er nach der Hochzeit noch eine Schippe drauflegen musste. Weil das gar nicht so einfach ist, bediente er sich am Werk des US-amerikanischen Schriftstellers E. E. Cummings und fasste seine Liebe für Beatrice in dessen Gedicht «I Carry Your Heart With Me» in Worte. Darin heisst es etwa: «Ich trage dein Herz bei mir. Nie bin ich ohne es. Wohin ich auch gehe, gehst du, meine Teure. Und was auch immer nur von mir allein getan wird, ist dein Werk, mein Schatz. Ich fürchte kein Schicksal, weil du mein Schicksal bist, meine Liebste.»