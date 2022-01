Trotz schwierigem Start blüht Caroline in der Familie auf

Grosse Stütze für Albert

Mit ihren Geschwistern Fürst Albert, 63, und Prinzessin Stéphanie, 56, pflegt Caroline etwa ein ganz besonderes Verhältnis, was vor allem in den letzten Monaten immer wieder zu sehen war. Die Geschwister sind in der Zeit, seit Albert ohne Fürstin Charlène, 43, auskommen muss, die momentan in einer Klinik behandelt wird, noch näher zusammengerückt. So haben Stéphanie und Caroline ihren Bruder etwa an Anlässe begleitet, standen ihm immer zur Seite und kümmerten sich liebevoll um seine Kinder Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, beide 7.