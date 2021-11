Zwar ist der Bub von Eugenie auf den letzten paar Fotos entweder «nur» von hinten, von oben oder gut getarnt mit grossem Sonnenhut zu sehen, zu Gesicht kriegen die Anhänger den Kleinen aber regelmässig – was nicht überrascht. Schliesslich ist er «das beste Geschenk, das ich mir wünschen konnte», wie Eugenie in einer Bildunterschrift schwärmte, und hat das Leben seiner Mama ganz schön durcheinandergewirbelt. Kein Wunder also, zeigt sie ihr Baby voller Stolz. Doch ob womöglich noch mehr dahintersteckt?