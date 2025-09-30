William und Kate haben Krach mit ihren neuen Nachbarn

Zugang zum Park geschlossen

Einige Nachbarn sind alles andere als begeistert, denn: Ein bisher von den Einheimischen genutzter Parkplatz und ein Zugang zum beliebten Great Park wurden permanent geschlossen. Diese Massnahmen stossen bei den Anwohnern auf Unmut. «Viele von uns gehen seit 20 Jahren hier mit unseren Hunden spazieren. Uns jetzt zu sagen, dass wir das nicht mehr können, ist ein Schlag ins Gesicht», sagt eine Frau aus Winkfield zu der britischen Zeitung.