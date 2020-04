So war Bigna Silberschmidts Premiere bei «10vor10»

Die einstige «Schweiz aktuell»-Frau moderierte dabei verschiedene Beiträge zur Corona-Krise am Tag 29 der ausserordentlichen Lage in der Schweiz an, schaltete mehrfach zu Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und wirkte dabei stets sicher. «Souveräner Start von Bigna Silberschmidt. Gerne mehr», twitterte denn auch ein Zuschauer. Und ein anderer fand: «Gratulation zum Einstand. Professionell, kompetent, sympathisch!»