Neues Jahr, neues Glück

Doch mit etwas Abstand brachte das aktuelle Jahr für Rafael Beutl nun neue Erkenntnisse: «2023 hat mir die Augen geöffnet», schreibt Rafael Beutl im neusten Social-Media-Beitrag. Welche Werte ihm bewusst geworden sind und was er in den vergangenen zwölf Monaten gelernt hat, ist zwar unklar. Es scheint jedoch, als hätte der 37-Jährige inneren Frieden gefunden. Obwohl auf seinem Instagram-Profil nach wie vor verliebte Paarfotos mit Mimi aus vergangenen Zeiten zu finden sind und Rafael weiterhin ältere gemeinsame Bilder mit der Mutter seiner beiden Kinder veröffentlicht, deutet alles darauf hin, dass Rafael Beutl im Hier und Jetzt angekommen ist. So verbrachte er etwa das vergangene Wochenende in gemütlicher Atmosphäre in seiner Emmentaler Heimat und feierte vorzeitig, aber dennoch äusserst gemütliche Weihnachten mit seinen beiden Söhnen und Verwandten. Die Bilder, die er teilte, strahlten Ruhe und Geborgenheit aus.