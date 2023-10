Anja Zeidler will mit positiven Gedanken ihren Tumor bekämpfen

Die letzte Operation liegt erst eineinhalb Jahre zurück – damals musste sich Anja Zeidler (30) operativ einen Tumor unter der linken Brust entfernen lassen und war sich schon damals bewusst, dass es mit dem Eingriff nicht getan sein wird. «Mit der OP ist es für mich jetzt auch nicht vom Tisch: Ich bleibe in Behandlung und hoffe, dass es mir gelingt, die Ursachen des Tumors herauszufinden», schrieb die Luzernerin damals auf Instagram und sollte mit ihrer Befürchtung recht haben. Denn vor wenigen Wochen machte sie via «Minuten» diese Schocknachricht publik: «Ich kann nicht fassen, dass an derselben Stelle erneut ein viereinhalb Zentimeter grosser Tumor gewachsen ist – und das in nur einem Jahr!»