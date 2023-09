Anja Zeidlers Brusttumor ist zurück

Zeidler wolle aber positiv bleiben und unterdessen parallel auch alternative und komplementäre Behandlungsmethoden ausprobieren, erzählt sie weiter. Auch wenn sie mit einer positiven Einstellung an die Herausforderung gehe, habe die Schockdiagnose ihr schon schlaflose Nächte bereitet, so die 30-Jährige. Dabei sorgt sie sich nicht nur um ihre eigene Gesundheit, sondern auch um das Wohl ihrer Familie. Mit ihrem Verlobten Milan Anicic (27) hat Zeidler zwei gemeinsame Kinder: Tochter Jela ist 3-jährig, vor einem halben Jahr kam ihr zweites Kind, ein Bub, dessen Name das Paar in der Öffentlichkeit nicht verrät, per Hausgeburt zur Welt.