Ein Outing zur Unzeit, so unmittelbar vor dem geplanten Saisonstart? Armon stört sich weder am Vorgehen Curdins noch am Zeitpunkt: «Ich unterstütze seinen Schritt an die Öffent lichkeit. Ich weiss, wie wichtig dieser für ihn ist.» Und überhaupt macht Armon Orlik, der selten aus der Ruhe zu bringen ist, kein Aufhebens um die sexuelle Ausrichtung Curdins, der im Bernbiet wohnt und für den Berner Verband antritt: «Für mich ändert sich mit dem Outing nichts. Curdin ist und bleibt dieselbe Person, die er bisher schon war. Ich mag meinen Bruder so, wie er ist. Er darf und soll sein Leben so leben, wie es für ihn stimmt.»