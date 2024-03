Art Furrer fährt zum letzten Mal auf seinen Super-Ski

Ein bisschen Spass muss sein. Das hat sich Art Furrer wohl gedacht, als er sich zu seinem 87. Geburtstag ein ziemlich sportliches Ziel setzt: Ein letztes Mal will er mit seinen überlangen Super-Ski fahren. «Alle sagten, ich spinne», schmunzelt der legendäre Ski-Akrobat. «Auch meine Frau Gerlinde und meine Söhne. Aber ich habe es mir in den Kopf gesetzt. Natürlich habe ich auch entsprechend trainiert und den Ski präparieren lassen.» Ein paar Tage nach seinem 87. Geburtstag, am 24. Februar, ist es dann so weit: Das Wetter auf der Riederalp passt. Denn das ist die Voraussetzung für eine gelungene Fahrt mit den aussergewöhnlichen Ski. «Mein grösstes Handicap im Alter ist das Licht. Ist es diffus, sehe ich nicht mehr so gut. Aber wenn die Sonne scheint, ist alles okay.»