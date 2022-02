Seven singt erneut auf deutsch

2016 nimmt Seven an der TV-Show «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» des deutschen Senders Vox teil, wo er unter anderem Nenas «99 Luftballons» singt. Als die Sendung 2020 in die Schweiz importiert wird, wird Seven ihr Gastgeber. Die dritte Staffel läuft demnächst auf 3+. Dabei amtet Seven erneut als Gastgeber, umgeben von den Musikerkolleginnen und -kollegen Stress, Noah Veraguth, Melanie Oesch, Dabu Bucher, Caroline Chevin und Naomi Lareine. Ebenfalls mit dabei: seine Band, inklusive Micha. Während der eine oder andere Schlagzeugschüler durchaus beeindruckt ist von Michas TV-Präsenz, sind es seine eigenen Kinder – sie sind zehn, acht und vier Jahre alt – genauso wenig wie Sevens elf und vier Jahre alten Söhne. «Wir machen, was wir immer machen: Musik. Ich glaube, meine Buben fänden es viel spannender, einem Schreiner zuzuschauen», meint Seven.