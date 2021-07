Auf der Rigi werden bei Kunz Hochzeitserinnerungen wach

Vom malerischen Ort aus geht es bergauf, zuerst durch Weiler – wo auch mal ein Schwatz an einem Gartenzaun drinliegt –, dann über Wiesen und Wanderwege. Die Aussicht über Tal, See und Berge wird immer spektakulärer. Bei jedem kurzen Halt lässt Kunz den Blick schweifen und strahlt. «So schön. Und so nah.»