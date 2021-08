Baschi und Alana Netzer haben geheiratet

Baschi und Alana sind seit über vier Jahren ein Paar. Am 28. Juli 2020 – dem Geburtstag von Alana – hielt Baschi in den Ferien in Südfrankreich um ihre Hand an. Gegenüber schweizer-illustrierte.ch verriet Alana: «Baschi hat mich ans Meer gelockt, um ein Geburtstagsfoto zu machen. Auf den Klippen von Antibes fiel er dann auf die Knie und ich brach sofort in Tränen aus.»