Baschi und Alana Netzer verraten ihre Hochzeits-Pläne

Bevor es aber weitergeht mit der Organisation ihres Festes, geniessen die Verliebten noch einige ruhige Tage in St. Moritz, wo sie mit Alanas Eltern Weihnachten feierten. «Die Ferien in den Bergen, das hat schon Tradition. Letztes Jahr waren wir in Gstaad BE, jetzt probieren wir was anderes», sagt Baschi.