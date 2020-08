Beatrice Egli erfüllt sich den Traum vom Fliegen

Kurz nach sechs Uhr morgens geht Beatrice Egli, 32, auf einer Wiese in der Nähe ihres Elternhauses in Pfäffikon SZ in die Luft. Nicht ihre bevorzugte Tageszeit. Aber was muss, muss. «Je später es wird, desto stärker die Thermik», erklärt Ballon- Profi Walter Gschwendtner, der den Schlagerstar bei diesem Abenteuer begleitet. Die Aufwinde, die bei der Sonneneinstrahlung auf den Erdboden entstehen, könnten die Heissluft aus dem Ballon pressen. Das will niemand riskieren.