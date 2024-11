Christa Rigozzi ist schon voll in Weihnachtsstimmung

Auf dem Sideboard unter dem Fernseher stehen Weihnachtsfiguren – ein Elch und ein Teddybär winken einem in rot-weissem Weihnachtsoutfit fröhlich entgegen. Eine kleine goldene Hundefigur erinnert in all dem Weihnachtszauber auch an Rigozzis kürzlich verstorbenen Hund Joker. Am Kamin hängen zwei rote Couverts. Befinden sich darin die Wunschzettel von Christa Rigozzis Töchtern an den Weihnachtsmann?