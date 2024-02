Christina Hänni feiert ihren ersten Geburtstag in der Schweiz

Welche Pläne Christina für ihren ersten Geburtstag in der Schweiz hat, ist nicht bekannt. Aber Ehemann Luca wird wohl dafür sorgen, dass dieser Geburtstag für seine Liebste so unvergesslich bleibt, wie das vergangene Jahr und dürfte seine Christina von Kopf bis Fuss verwöhnen – so, wie man es ihr eben wünscht. Und von den negativen Kommentaren, die sie in letzter Zeit bezüglich ihrer Schwangerschaft erhalten hat, wird sie sich wohl kaum die Laune verderben lassen. Ob es zum ersten eidgenössischen Geburtstag auch etwas typisch Schweizerisches zu essen gibt? Wer weiss. Aber auch wir sagen: Happy Birthday, Christina Hänni!