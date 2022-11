Geniesst Demi Moore das Single-Dasein?

Das erste Mal sah man sie gemeinsam an der Pariser Fashion Week, doch dort noch mit Abstand, um die Beziehung noch nicht so auffällig zu machen. Dann sassen sie zusammen auf der Tribüne der French Open und feuerten Rafael Nadal an. Und es folgte innerhalb der ersten drei Monate sogar ein dritter Trip in die französische Hauptstadt – diesmal ganz privat und mit Kuschelfoto auf einer Brücke über der Seine, der Eiffelturm ganz klischeehaft romantisch im Hintergrund.