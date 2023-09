Als ihre Tochter grösser war, zog es Jennifer Somm wieder zurück in die Privatwirtschaft. Acht Jahre lang arbeitete sie bei Rufener Events. Hier hat sie erstmals beruflich mit dem Zurich Film Festival zu tun: Die Agentur veranstaltet damals alle Events des ZFF-Rahmenprogramms. Doch nach drei Jahren als CEO bei der Zürcher Event-Agentur locken erneut die nackten Zahlen: 2017 wird Somm CEO der Bernexpo Groupe. «Die Zeit in Bern war extrem spannend, das Messegeschäft war mitten in der Transformation. Aber mir hat der kreative Teil gefehlt, Management und Infrastruktur-Themen dominierten.» Dass sie öfters als einzige Frau an einem Verhandlungstisch sitzt, nimmt sie amüsiert zur Kenntnis, es beschäftigt sie aber nicht gross. «Ich hatte nie das Gefühl, mein Geschlecht hätte mir irgendeinen Vor- oder Nachteil beschert in meiner Karriere.»