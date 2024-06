Vincent Gross stellt homophoben User bloss

So schrieb kürzlich etwa ein User: «Der Kerl ist doch straight up schwul. Schlager einfach», heisst es in der Bemerkung des Users, diese versieht er auch noch mit erbrechenden Emojis. In einer Instagram-Story reagiert Gross nun souverän: «Was soll der Kommentar?», fragt er zurück. «Roaste meine Musik, die Songs, die ich mache. Wenn du die alle sch***** findest, schreib das gern, aber was hat das denn mit schwul sein oder nicht schwul sein zu tun?»