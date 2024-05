Der 27-Jährige kommt aus dem Schwärmen über seine neue Flamme fast gar nicht mehr raus. «Mit Sara bin ich mir einfach sicher. Ich könnte mir sogar vorstellen, mit ihr zusammenzuziehen. Ich liebe sie so sehr!» Doch damit nicht genug der schönen Worte: «Ich kenne niemanden, der sich so empathisch in mich und in andere Leute hineinversetzen kann. Das finde ich wahnsinnig schön, abgesehen davon, dass sie bildhübsch und sehr intelligent ist», verrät Gross weiter.