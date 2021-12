Diese VIPs fliehen vor der Weihnachts-Kälte unter Palmen

Für das Model allerdings hätte es schlimmer kommen können. «Immerhin bin ich an einem traumhaften Ort», freut sich Rinderknecht. In Südafrika habe sie eine tolle neue Wohnung gefunden und sich einen Freundeskreis aufgebaut. «Ich fühle mich sehr wohl hier. Kapstadt ist wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden.» Das dürfte auch an ihrem Verlobten Drew Gage liegen, der ebenda wohnt. «Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt.»