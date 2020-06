Ehe-Aus bei «sportaktuell»-Frau Annette Fetscherin

Im August vor drei Jahren steuerten die TV-Frau und der Geschäftsführer des Eishockey-Clubs Arosa noch in eine gemeinsame Zukunft. Beim Besuch der «Schweizer Illustrierten» an ihrem Bündner Wohnort wirkten die zwei Sportbegeisterten wie ein unschlagbares Team. So schaukelten sie Job, Beziehung und Hobbys souverän.