Damit nicht genug: Im Januar konnten Karl und Viviana (45) am Sundance-Festival einen Deal für den Film «Thelma», den sie produziert und finanziert haben, aushandeln. Die Actionkomödie mit der 94-jährigen June Squibb in ihrer ersten Hauptrolle startet am 21. Juni in den amerikanischen Kinos und wird im Herbst in der Schweiz zu sehen sein: «Ich habe noch nie einen Film produziert, der sowohl vom Publikum wie auch bei den Kritikern so viel Sympathie erntete», freut sich Spoerri. «June Squibb ist eine Inspiration, was man alles noch kann, auch wenn man älter ist: Sie hat problemlos acht Stunden am Tag gearbeitet, nie eine Zeile Dialog vergessen und dann in Sundance keine Party ausgelassen.»