Mittlerweile haben sie auch bereits die Eltern und die Kinder des jeweils anderen kennengelernt. Patricks Teenager sind begeistert, und auch Katharinas Sohn Sean, 22, kommt gut mit dem Mann an der Seite seiner Mutter klar. Nächsten Monat räumt Katharina ihre Wohnung in Bülach ZH und zieht zu Patrick nach Immensee SZ. «Ich denke, in unserem Alter weiss man, was man will. Da muss man nicht mehr ewig überlegen, sondern kann es einfach zusammen probieren», meint sie.