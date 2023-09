Am 13. September wäre die Solothurnerin, die rund um den Globus als Alphornspielerin bekannt war, vierzig Jahre alt geworden. Um seine Eliana an diesem Tag zu ehren, veröffentlicht ihr Lebenspartner Blas Ulibarri (50) eines der letzten Werke des Ausnahmetalentes. Er verrät, dass seine Partnerin bis zum Schluss das machte, was sie am meisten liebte: Musik. «Do what you love», also: «Tu, was du liebst», sei der Glaubensgrundsatz gewesen, nachdem seine Partnerin lebte, so der US-amerikanische Schriftsteller im Post auf Instagram. «Sie liebte Musik. Sie liebte es, Grenzen zu überschreiten. Sie liebte es zu inspirieren, aufzumuntern und zu ermutigen.» Darum sei es kein Wunder gewesen, dass Eliana Burki in den letzten Monaten ihres Lebens noch vier neue Lieder mit ihrem Alphorn komponierte, mit denen sie «die musikalische und emotionale Bandbreite des Alphorns erkundete und erweiterte, wie es eigentlich nur ihr möglich war.»