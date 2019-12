Elisa Gasparin: «Ich wünschte, man hätte eingegriffen»

Es war eine sehr schwierige, traurige Zeit, in der ich jedes Selbstwertgefühl verlor. Ich blieb zu Hause bei meinen Eltern im Engadin, kam kaum aus dem Bett, weinte viel. So entschloss ich mich, die Saison abzubrechen. Auf Absprache mit dem Teamarzt flog ich in die Ferien nach Mexiko, ganz allein, obwohl das einige nicht so klug fanden. Aber ich wollte alleine, ohne fremde Hilfe da rausfinden.