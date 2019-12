Alles um mich herum war nur noch dumpf und grau. Ich war antriebslos, leer, energielos. Ich spürte keine Emotionen mehr. Ich habe mich sozial isoliert, war die meiste Zeit zuhause, bin rumgelegen, habe viel gelesen. Vielleicht zum Abtauchen in eine fiktive Welt, als Flucht aus meiner eigenen. Das war an meinem Tiefpunkt im Frühling 2017. Ich litt an einer Erschöpfungsdespression, wie ich später herausfand.