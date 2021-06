«Was für ein Match! Gratulation an die Nati für diesen grossen Sieg gegen den Weltmeister. Wir machen weiter so!», schreibt ein sichtlich stolzer Bundespräsident Guy Parmelin, 61, auf Twitter. (Der französische Präsident Emmanuel Macron, 43, twittert unterdessen ein Video aus der Renault-Fabrik in Douai.) Ski-Star Michelle Gisins, 27, Begeisterung kennt ebenfalls kaum Grenzen: «Waaaaas? Unglaubliche Leistung. Was für eine geniale Einstellung. Bravo und Hut ab.» Und Musiker Bastian Baker, 30, twitterts kurz und knapp: «Danke Schweiz. So schön!»