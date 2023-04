Trauer um die Swiss Lady

«Wir sind tieftraurig, bekannt zu geben, dass die weltbekannte Alphornvirtuosin, Sängerin und Komponistin Eliana Burki am 24. April 2023 im Alter von 39 Jahren in ihrer Heimat, der Schweiz, an den Folgen eines bösartigen Hirntumors verstarb.» Das schreibt Eliana Burkis Management am 26. April auf den Social-Media-Kanälen der Künstlerin. Dem Ort, an dem man dieser Tage ganz andere Zeilen erwartet hätte: Geburtstagsgrüsse an Söhnchen Frances-Lee, der tags zuvor, am 25. April, ein Jahr alt wurde. Sein Mami wird niemals «Happy Birthday» für ihn singen. Ihm und seiner vierjährigen Schwester Nala-Emily bleiben nur die Erzählungen ihres Papas Blas Ulibarri (48) ihre Fotos und ihre Musik.