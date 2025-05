Hat Nemo die grosse Karriere vergeigt?

Fakt ist: Nemo war nicht das grosse Highlight des ESC 2025 in Basel. Geredet wurde vielmehr über die Darbietung von Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31), die mit der Nummer «Made in Switzerland» für viele Lacher sorgten und sogar viral gingen. Das Opening mit «The Code» war nicht so pompös, wie es hätte sein können. Die Performance von Nemos neuer Single «Unexplainable» irritierte die Zuschauer. «Was zur Hölle war das?», schreibt ein User unter das Youtube-Video des Auftritts. Eine andere Person meint: «Geht es Nemo gut? Ich mache mir Sorgen.» Nemo selbst äusserte sich nicht zur Kritik, stellte jedoch den Satz «Kunst soll die Gestörten trösten und die Bequemen stören» ins Instagram-Profil. Wenig später postet Nemo ein Bild von sich in einem Pulli mit Aufschrift «Leave me alone, I'm having a crisis», also «Lasst mich allein, ich habe eine Krise».