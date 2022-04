Mit vierzehn spielte er im «Tatort»

Pablo war zwölf, als er erstmals für einen Kurzfilm gecastet wurde, zwei Jahre später spielte er in einer «Tatort»- Folge mit, dann im Schweizer TV- Film «Upload». Auch für die Rolle in «Soul of a beast» (jetzt im Kino), in dem er an der Seite von Ella Rumpf und Luna Wedler spielt, wurde er angefragt. «Als ich Ella am Casting traf, fragte ich sie, was sie sonst noch so mache im Leben. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass jemand dort Schauspielprofi sein könnte», erzählt Pablo grinsend.