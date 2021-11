Hingis lässt mit ihren Liebsten den Sommer weiterleben

So gerne sie das maritime Klima mögen, so wenig beschränken sich Martina Hingis und Harry Leemann mit Lia auf Ferien an der Küste. Mitte Juli hatten sie sich ebenfalls einige Tage Auszeit gegönnt. Von Sonnenschein und Badeplausch war da noch nichts zu sehen: Auf einem Wanderausflug in Lech und Gargellen in Österreich sowie einer Velotour wollte das Wetter den Fotos zufolge nicht mitspielen. Trotz Nebels und vieler Kleiderschichten war der erste Teil ihrer Sommerferien «einfach magisch», wie Hingis auf Instagram schwärmte. «Frische Luft und Berge = die beste Medizin!»