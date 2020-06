«Ich finde, man sollte seine Meinung teilen können»

«Zuerst ist es nun wichtig, sich von keinen Emotionen mehr leiten zu lassen. Auch wenn es Mirjam bei all dem Druck schwerfällt und für sie als Betroffene die Versuchung riesig ist, sich nochmal in die Diskussion reinzugeben, sie muss jetzt cool bleiben», riet Ferris Bühler. «In einem zweiten Schritt geht es darum, mit allen ihren Kooperationspartnern das persönliche Gespräch zu suchen. Sie muss ihren aktuellen sowie potenziellen Auftraggebern aufzeigen: ‹Ich bin nicht so, wie ich wahrgenommen werde.› In einem dritten Schritt könnte sie sich gemeinsam mit einem Auftraggeber Gedanken dazu machen, wie sie sich auf eine sympathische Art und Weise für «Black-Lives-Matter»-Anliegen stark machen kann, um eben zu zeigen: ‹Hey, ich bin nicht gegen euer Anliegen.›», so die Strategie des PR-Experten. Wir haben bei Mirjam Jäger nachgefragt, was sie dazu sagt.