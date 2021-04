Nach dem Lockdown widmet sich der ehmalige Mister Schweiz zwei Musical-Projekten, die beide verschoben werden. «Als Musiker kennt man zwar das Gefühl der finanziellen Ungewissheit», sagt er. «Trotzdem: Ich hatte Existenzängste, bis ich zum Punkt kam, an dem ich mich fragen musste, wie es weitergeht.» Jan jobbt als Velokurier, gibt Klavier-, Gesangs- und Songwriting-Unterricht. Und fängt wieder an, Musik zu komponieren. Aber mit dem Songschreiben geht’s nicht so vorwärts, wie geplant. «Ich merkte, dass ich allein sein muss, um in die Materie eintauchen zu können», so der Musiker.