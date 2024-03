Zu sehr aufs Deutschschweizer Publikum ausgelegt, beschwerte sich Rico Valär, Professor für Rätoromanische Literatur und Kultur der Universität Zürich nach Veröffentlichung der RTR-Serie «L'ultim Rumantsch». Der Grund seiner Kritik: In der Serie spricht man einen Mix aus rätoromanisch und Schweizerdeutsch, wechselt zwischen den Sprachen immer wieder hin und her. Daher sei die Serie nicht auf den romanischen Teil Graubündens gemacht, sondern orientiere sich am Publikum aus der Deutschschweiz.