«Ich mache nur noch, worauf ich Lust habe»

Heute macht sie alles alleine

Das Thema Verdingkinder beschäftigte auch Sommaruga in ihrer politischen Karriere. Im Kurs in Genf fragt die Australierin Neane Carter, Anwältin für die Rechte von Aborigines, worauf Sommaruga in ihrer Karriere besonders stolz ist. «Dass ich mich im Namen des Bundesrats offiziell bei den Verdingkindern entschuldigen konnte.» Als Politikerin könne man das Land nicht verändern, wenn man nicht auch die schlimmen Seiten der Vergangenheit aufarbeite. Die Australierin, die zum ersten Mal die Schweiz besucht, ist gerührt. Nach Sommarugas Auftritt schenkt sie ihr eine Kordel mit Emu-Federn, die indigene Frauen bei Feiern am Gurt tragen.



Nurin Mirzan Mansuralli, Mitglied der linksgrünen Partei Livre aus Portugal, ist beeindruckt von Sommarugas Ratschlag, sich mit Personen zu umgeben, die besser sind als man selbst. «In einer Topposition sagen einem alle, wie toll man ist. Dabei braucht man Leute, die nicht immer Ja sagen. Einen hinterfragen. Das macht einen selber besser», sagt die alt Bundesrätin. Das sei auch jener Aspekt, den sie an ihrem heutigen Leben vermisse. «Der Teamspirit in meinem Departement war fantastisch.» Heute mache sie alles alleine, schreibt ihre Referate selber, recherchiert für ihre Engagements wie etwa für ihr Amt als Präsidentin der Stiftung Equal-Salary, die sich für Lohngleichheit einsetzt. «Ich habe heute die Freiheit, nur noch das zu machen, was mich interessiert, und nur noch jene Leute zu treffen, die mich interessieren.» Jeden Morgen liest sie Zeitungen, hört Radio. «Ich will ja nicht nur aus der Vergangenheit erzählen, sondern am Ball bleiben.»