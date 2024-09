In Deutschland wurde jüngst die bayerische Metropole München zur Festhütte: Sowohl Adele als auch Coldplay lockten Zigtausende zu ihren Konzerten an die Isar. Was halten Sie von dem Wahnsinn?

Nicht wenige kombinierten den Konzertbesuch mit einem Städtetrip. Adele spielte zehn Shows für über 730 000 Zuschauerinnen und Zuschauer in München. Sie hatte eine der grössten Bühnen und die grösste Videoleinwand, die es je gab. Dass das Publikum zu ihr an einen Ort kommt, statt durch zig Städte zu touren, ist eine geniale Idee, die funktionierte, soweit ich das beurteilen kann. Das Publikum macht heutzutage sowieso Städtereisen. Einer plant vielleicht, nach Barcelona zu reisen, entdeckt dann aber, dass Adele in München spielt, kombiniert den Ausflug mit einem Konzertbesuch und zwei, drei anderen Sachen. In München konnte man beispielsweise sogar noch Coldplay sehen und hören. Ich glaube, das ist der Zeitgeist, von dem beide Seiten profitieren: eine Künstlerin wie Adele, die keinem Tour-Stress ausgesetzt ist und nicht mit Dutzenden LKWs durch die Gegend fahren muss und dabei für Emissionen sorgt – und das Publikum, das so oder so um die Welt reisen möchte.