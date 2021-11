Als Irina Gorina, 43, ihren heutigen Lebenspartner Lukas Speiser, 40, vor sieben Jahren auf Facebook kennenlernt, «fragte ich mich schon ein bisschen, was das für einer ist». Kein Wunder, schliesslich hat Speiser damals gerade seinen gut bezahlten Job als Banker an den Nagel gehängt, um Sex- Spielzeug zu verticken. Trotzdem werden die beiden zuerst Trainingspartner im Fitnessstudio – und später ein Paar. Was unter anderem an Lukas’ Farbenblindheit liegt. Aber erst mal von vorn.